Італія

Клуб із Саудівської Аравії готовий платити зірковому нігерійцю 30 млн євро за сезон плюс додаткові бонуси.

Нападник Наполі Віктор Осімген, який провів дуже продуктивний минулий сезон в оренді у Галатасараї, може змінити клуб вже найближчим часом.

Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, Аль-Хіляль зробив 26-річному нігерійському форварду офіційну пропозицію — приблизно 30 мільйонів євро на рік, не враховуючи різноманітних бонусів.

Ще у квітні стало відомо, що Осімген є пріоритетною трансферною ціллю для саудівського гранда напередодні Клубного чемпіонату світу-2025. Аль-Хіляль прагне посилити склад топ-гравцем у нападі, і саме Віктор залишається серед головних кандидатів.

У сезоні 2024/25 Віктор Осімген провів за Галатасарай 41 матч у всіх турнірах, в яких він забив 37 голів та віддав 8 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед запропонував Наполі обміняти Расмуса Гойлунна на Віктора Осімгена. Також зазначалося про бажання самого нігерійця перейти до Ювентуса.