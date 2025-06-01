Англія

Одним Гойлунном ситий не будеш.

Манчестер Юнайтед продовжує боротьбу за нападника італійського Наполі Віктора Осімгена, який цього сезону на правах оренди грає за стамбульський Галатасарай.

За інформацією Radio Kiss Kiss Napoli, керівництво МЮ веде активні перемовини щодо трансферу 26-річного нігерійця. Манкуніанці пропонують неаполітанському клубу включити в потенційну угоду свого форварда Расмуса Гойлунна.

Зазначається, що Наполі не проти цього варіанту, але зазначає, що все одно "червоними дияволам" доведеться додатково виплатити значну фінансову компенсацію за перехід Осімгена.

Чинна трудова угода гравця з Наполі розрахована до 30 червня 2026 року з "клаусулою" у 75 млн. євро.

Цього сезону Віктор Осімген відіграв за Галатасарай 41 матч, забив 37 голів та віддав 8 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Осімген не хоче грати в Саудівській Аравії та має намір перейти до Ювентуса.