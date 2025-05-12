Італія

Нігерієць хоче повернутися до Італії.

Нападник Наполі Віктор Осімген, який на правах оренди виступає за Галатасарай, хоче продовжити свою кар'єру в Італії. Про це повідомляє журналіст Альфредо Педулла.

За інформацією джерела, 26-річний нігерієць має намір перейти до туринського Ювентуса, оскільки з радістю повернувся б до роботи зі спортивним директором Крістіано Джунтолі, з яким працював у Наполі.

Зазначається, що не дивлячись на дуже великі фінансові пропозиції з боку Аль-Хіляля та Аль-Ахлі, Осімген не бажає наразі переїздити на Близький Схід.

Чинна трудова угода гравця з Наполі розрахована до 30 червня 2026 року з "клаусулою" у 75 млн. євро.

Цього сезону Віктор Осімген відіграв за Галатасарай 38 матчів, забив 33 голи та віддав 8 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Аль-Хіляль розпочав переговори про трансфер Осімгена.