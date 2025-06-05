Італія

Сторони близькі до погодження умов контракту.

Останніх десять років бергамаська Атланта не мала жодних клопотів щодо визначення головного тренера для основної команди, бо італійський фахівець Джан П’єро Гасперіні очолював "Богиню" весь цей час.

Проте наприкінці цього сезону досвідчений керманич пішов із клубу та вже незабаром приєднається до Роми, а тим часом "оробічі" розпочали пошуки нового головного тренера для себе.

Варіантів перелічували багато в ЗМІ, проте наразі найбільш імовірним серед них є підписання Аталантою контракту з Іваном Юричем.

Хорватський фахівець у цьому сезоні встиг попрацювати на чолі Роми та Саутгемптона без помітних успіхів.

Наразі ведуться перемовини щодо угоди строком до 2027 року з можливістю продовжити взаємини ще на один сезон.