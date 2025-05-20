Італія

Ніколо Казале підписав трирічний контракт із "россоблу".

Болонья оформила повноцінний трансфер центрального захисника Лаціо Ніколо Казале, передає офіційний сайт "россоблу".

Влітку 2024-го нині 27-річний італієць залишив "б'янкочелесті" на правах оренди. За даними transfermarkt, за неї столичний клуб отримав 1.5 млн євро.

У підсумку, у Болоньї вирішили скористатися правом викупу Казале, підписавши з ним розрахований до кінця червня 2028 року контракт. Повідомляється, що трансфер обійшовся "россоблу" в 6.5 млн євро.

Лаціо придбав Ніколо влітку 2022-го за 8 млн євро у Верони (вихованець). На його рахунку один гол і один асист у 63-х матчах за римлян у всіх турнірах.

У ході поточної кампанії оборонець взяв участь у 23-х поєдинках колективу Вінченцо Італьяно.