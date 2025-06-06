Італія

У Бергамо визначилися з наступником Джан П'єро Гасперіні.

Іван Юрич стане головним тренером Аталанти, передає журналіст Ніколо Скіра.

Для 49-річного хорвата підготували контракт за схемою "2+1". Спеціаліст отримуватиме 2 млн євро на рік.

У сезоні-2024/25 Юрич очолював Рому (12 матчів) й Саутгемптон (16). Раніше він також працював із Торіно (122), Вероною (79), Дженоа (56), Кротоне (45), Мантовою (39) й Дженоа U-19 (29).

Зазначимо, що Іван був у тренерському штабі колишнього керманича Аталанти Джан П'єро Гасперіні в Інтері (2011) й Палермо (2012-13).