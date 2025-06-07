Італія

Чергова ставка на досвід у команді Аллегрі.

"Чемпіонський" леверкузенський Баєр поступово відходить у вічність і команда перед початком нового сезону може зазнати разючих змін у складі, уключно з позицією головного тренера, де віднедавна почав працювати нідерландський фахівець Ерік тен Гаг.

Однак утрачати кадри від того "фармацевти" не перестали, і наступним претендентом на відхід із клубу може стати швейцарський опорний півзахисник Граніт Джака.

32-річним виконавцем серйозно зацікавився італійський Мілан.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, "россонері" повністю задоволені рівнем заробітної платні футболіста в Німеччині, який оцінюється в 2-2,5 млн євро, та спробують продублювати таку ж пропозицію в можливому майбутньому контракті.

А от щодо трансферної вартості Джаки думки в Мілані розійшлись — Баєр хоче отримати не менше 20 млн євро, тоді як італійці наразі обмежуються пропозицією в 15 млн євро.

У цьому сезоні Джака провів 49 матчів, забив два голи та віддав сім гольових передач.