Чергова ставка на досвід у команді Аллегрі.
Граніт Джака, Getty Images
07 червня 2025, 12:29
"Чемпіонський" леверкузенський Баєр поступово відходить у вічність і команда перед початком нового сезону може зазнати разючих змін у складі, уключно з позицією головного тренера, де віднедавна почав працювати нідерландський фахівець Ерік тен Гаг.
Однак утрачати кадри від того "фармацевти" не перестали, і наступним претендентом на відхід із клубу може стати швейцарський опорний півзахисник Граніт Джака.
32-річним виконавцем серйозно зацікавився італійський Мілан.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, "россонері" повністю задоволені рівнем заробітної платні футболіста в Німеччині, який оцінюється в 2-2,5 млн євро, та спробують продублювати таку ж пропозицію в можливому майбутньому контракті.
А от щодо трансферної вартості Джаки думки в Мілані розійшлись — Баєр хоче отримати не менше 20 млн євро, тоді як італійці наразі обмежуються пропозицією в 15 млн євро.
У цьому сезоні Джака провів 49 матчів, забив два голи та віддав сім гольових передач.