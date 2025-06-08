Досвідчений фахівець дає пораду.
claudio ranieri, getty images
08 червня 2025, 09:24
Вже колишній головний тренер римської Роми Клаудіо Раньєрі висловився про тенденції італійського футболу. Його слова наводить Corriere dello Sport.
"Потрібно постійно оновлювати знання. Щоразу, коли мене звільняли, я їздив Європою, щоб подивитись, як працюють інші тренери, бо це важливо.
Зараз знаю, що в Коверчано тих, хто проходить спеціальний курс, відправляють на кілька днів подивитися, як тренують інші фахівці, і це, на мій погляд, дуже важливо для розширення кругозору.
В Іспанії — повна відкритість мислення. Ми ж трохи раби тактики, настільки, що талановитим гравцям буває важко адаптуватися в нас. Там, в Англії та Франції, тактика теж важлива, але вони не так зациклені на ній, як ми.
Я давав базові концепції і намагався, виходячи з якостей гравців, поєднувати їх між собою. Ми занадто сковуємо футболістів. Корисно бути відкритим, все бачити і сприймати, залишаючись при цьому самими собою. Не варто ходити в шорах.
Звісно, коли кажуть, що ми "катеначчарі" (від "катеначчо" — старий тактичний стиль у футболі з акцентом на оборону — прим.), не вірте: якщо команда слабкіша, потрібно тримати всіх десятьох гравців за лінією м'яча", — сказав Раньєрі.
Раніше повідомлялося, що Гасперіні став головним тренером Роми.