Італія

Досвідчений фахівець дає пораду.

Вже колишній головний тренер римської Роми Клаудіо Раньєрі висловився про тенденції італійського футболу. Його слова наводить Corriere dello Sport.

"Потрібно постійно оновлювати знання. Щоразу, коли мене звільняли, я їздив Європою, щоб подивитись, як працюють інші тренери, бо це важливо.

Зараз знаю, що в Коверчано тих, хто проходить спеціальний курс, відправляють на кілька днів подивитися, як тренують інші фахівці, і це, на мій погляд, дуже важливо для розширення кругозору.

В Іспанії — повна відкритість мислення. Ми ж трохи раби тактики, настільки, що талановитим гравцям буває важко адаптуватися в нас. Там, в Англії та Франції, тактика теж важлива, але вони не так зациклені на ній, як ми.

Я давав базові концепції і намагався, виходячи з якостей гравців, поєднувати їх між собою. Ми занадто сковуємо футболістів. Корисно бути відкритим, все бачити і сприймати, залишаючись при цьому самими собою. Не варто ходити в шорах.

Звісно, коли кажуть, що ми "катеначчарі" (від "катеначчо" — старий тактичний стиль у футболі з акцентом на оборону — прим.), не вірте: якщо команда слабкіша, потрібно тримати всіх десятьох гравців за лінією м'яча", — сказав Раньєрі.

Раніше повідомлялося, що Гасперіні став головним тренером Роми.