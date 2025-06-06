Італія

Італійський стратег з унікальним баченням став головним тренером римського клубу.

Рома офіційно оголосила про призначення Джан П'єро Гасперіні на посаду головного тренера.

67-річний італієць підписав трирічний контракт.

Керівництво клубу на чолі з власниками та Клаудіо Раньєрі вірить, що саме він здатен вивести Рому на новий рівень і стати рушійною силою змін на "Стадіо Олімпіко".

У сезоні-2023/24 Аталанта під керівництвом Гасперіні виграла Лігу Європи, а за підсумками цього сезону фінішувала на третьому місці, гарантувавши місце у Лізі чемпіонів.