Італійський стратег з унікальним баченням став головним тренером римського клубу.
Гасперіні (по центру), фото Рома
06 червня 2025, 18:20
Рома офіційно оголосила про призначення Джан П'єро Гасперіні на посаду головного тренера.
67-річний італієць підписав трирічний контракт.
Керівництво клубу на чолі з власниками та Клаудіо Раньєрі вірить, що саме він здатен вивести Рому на новий рівень і стати рушійною силою змін на "Стадіо Олімпіко".
У сезоні-2023/24 Аталанта під керівництвом Гасперіні виграла Лігу Європи, а за підсумками цього сезону фінішувала на третьому місці, гарантувавши місце у Лізі чемпіонів.