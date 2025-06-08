Італія

73-річний фахівець може продовжити тренерську кар'єру.

Колишній головний тренер римської Роми Клаудіо Раньєрі може стати головним тренером збірної Італії. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, 10-го червня відбудеться зустріч між нинішнім головним тренером "скуадри адзурри" Лучано Спаддетті і президентом Італійської федерації футболу Габріеле Гравіною. Не виключено, що Спаллетті подасть у відставку.

Зазначається, що в разі такого перебігу подій, 73-річний італійський фахівець буде розглядатися як один з основних варіантів на посаду керманича національної команди Італії.

Підкреслимо, що Раньєрі неодноразово заявляв, що сезон-2024/25 стане для нього останнім в тренерській кар'єрі.

Раніше повідомлялося, що Манчіні може повернутися до збірної Італії.