73-річний фахівець може продовжити тренерську кар'єру.
Клаудіо Раньєрі, getty images
08 червня 2025, 10:29
Колишній головний тренер римської Роми Клаудіо Раньєрі може стати головним тренером збірної Італії. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
За інформацією джерела, 10-го червня відбудеться зустріч між нинішнім головним тренером "скуадри адзурри" Лучано Спаддетті і президентом Італійської федерації футболу Габріеле Гравіною. Не виключено, що Спаллетті подасть у відставку.
Зазначається, що в разі такого перебігу подій, 73-річний італійський фахівець буде розглядатися як один з основних варіантів на посаду керманича національної команди Італії.
Підкреслимо, що Раньєрі неодноразово заявляв, що сезон-2024/25 стане для нього останнім в тренерській кар'єрі.
Раніше повідомлялося, що Манчіні може повернутися до збірної Італії.