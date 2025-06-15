Італія

Формується нова команда під нового тренера.

Національна збірна Італії готується до нової сторінки у власній історії на чолі з Дженнаро Гаттузо, про прихід якого на посаду головного тренера напередодні оголосив куратор збірних країни Джанлуїджі Буффон.

Разом із тим, зміниться й структура тренерського штабу "Скуадри Адзурри", де очікуються наступні призначення:

Асистентом головного тренера буде Луїджі Річчіо, який допомагав Гаттузо в хорватському Хайдуку, французькому Марселі, іспанській Валенсії, Наполі, Мілані, Пізі, грецькому Кріті, Палермо та швейцарському Сьоні.

Колишній центральний захисник, зокрема, Інтера, Ювентуса та Мілана Леонардо Бонуччі також увійде до команди Гаттузо в якості помічника.

Бруно Доменічі та Діно Тендеріні відповідатимуть за фізичну підготовку, а Роберто Перроне та Крістіано Лупателлі — за роботу з воротарями.

Аналітиком працюватиме Маріо Санджермані.

Нагадаємо, що до цього працювати на чолі Італії відмовився легендарний Клаудіо Раньєрі.