Італія

У форварда клаусула в розмірі 52 мільйонів євро.

Мойзе Кін може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.

За інформацією Corriere dello Sport, інтерес до нападника Фіорентини виявляє Аль-Кадісія, готова виплатити відступні Кіна в розмірі 52 мільйонів євро. Клуб вже зв'язався з представниками Кіна.

Також повідомляється про інтерес до нападника з боку Манчестер Юнайтед і Фенербахче. Відзначається, що сума відступних Кіна буде діяти з 1 по 15 липня.

У свою чергу, Кін схиляється до того, щоб залишитися у Фіорентині, оскільки сподівається зіграти на чемпіонаті світу 2026 року.

У минулому сезоні Серії А Кін забив 19 голів у 32 матчах Серії А і став другим бомбардиром турніру.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл може придбати Мойзе Кіна в разі продажу Ісака.