Італія

Клубу з Флоренції запропонували підписати Давіде Калабрію.

Правий захисник Давіде Калабрія може підписати контракт із Фіорентиною, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що клубу з Флоренції запропонували оформити безкоштовний трансфер 28-річного італійця. Болонья орендувала вихованця Мілана в лютому 2025-го до кінця сезону-2024/25, але наприкінці червня його договори про співпрацю з "россоблу" й "россонері" втратять чинність.

У ході вже завершеної кампанії Калабрія взяв участь у 27-ми матчах усіх турнірів, відзначившись одним голом і одним асистом.

Раніше інтерес до Давіде приписували двом турецьким грандам. Фіорентина ж тим часом працює над підписанням центрфорварда Едіна Джеко.