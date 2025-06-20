Італія

Керманич "б'янкоблу" намагається переконати гравця повернутися до Серії А.

Орендований у Мілана центральний нападник Альваро Мората хоче залишити Галатасарай, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що 32-річним іспанцем цікавляться Комо й Севілья. Головний тренер представника Серії А Сеск Фабрегас наполягає на тому, щоб переконати виконавця повернутися до Італії.

Нинішній керманич "б'янкоблу" і Альваро раніше разом представляли збірну Іспанії, а також виступали за Челсі на клубному рівні.

Мілан придбав Морату в Атлетіко Мадрид у липні 2024 року за 13 млн євро. Після шести голів і двох асистів у 25-ти матчах за "россонері" в усіх турнірах він був орендований Галатасараєм до 20 січня 2026-го в лютому 2025 року за 6 млн.

Турецький гранд має право викупити Альваро. На його рахунку сім результативних ударів і три гольові передачі в 16-ти протистояннях у футболці "жовто-червоних".

Контракт центрфорварда з Міланом розраховано до кінця червня 2028-го. Раніше повідомлялося, що "россонері" є одними з претендентів на найкращого бомбардира в історії Лаціо.