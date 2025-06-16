Італія

Легендарний італійський форвард зацікавив одразу кілька клубів з рідної країни після сезону в Туреччині.

Чіро Іммобіле, один із найрезультативніших нападників в історії Серії A, може вже цього літа повернутися до Італії. За інформацією Calciomercato, 34-річний форвард розглядає варіанти з переходом до Фіорентини або Мілана.

Після сезону в складі турецького Бешикташа, де Іммобіле провів 41 матч, забив 19 голів і зробив чотири результативні передачі, інтерес до нього з боку італійських клубів суттєво зріс.

Фіорентина також вивчає можливість підписання Едіна Джеко, який покидає Фенербахче як вільний агент. Проте боснійський нападник знаходиться і в полі зору Болоньї, тож фіалки активно оцінюють альтернативу в обличчі Іммобіле.

Мілан, зі свого боку, вже провів зустріч із представниками гравця. Клуб бачить у трансфері досвідченого італійця можливість підсилити глибину атакувальної лінії, з огляду на насичений календар наступного сезону.

Іммобіле, який забив 201 гол у чемпіонаті Італії та чотири рази ставав найкращим бомбардиром Серії A, також є володарем "Золотої бутси" Європи сезону-2019/20.