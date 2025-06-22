Італія

Клуб із Флоренції збирається орендувати захисника Ніцци.

Центральний захисник Ніцци Маттіа Віті, який сезон-2024/25 на правах оренди провів в рідному для нього Емполі, може посилити Фіорентину.

За даними журналіста Фабріціо Романо, клуб із Флоренції досягнув усної домовленості щодо переходу 23-річного італійця. Йдеться про оренду з правом викупу за 4.5 млн євро й 15% коштів Ніцці від потенційного майбутнього продажу гравця.

Клуб Ліги 1 придбав Віті в серпні 2022 року. Тоді Емполі отримав за нього 13 млн євро. На рахунку Маттії один гол у 12-ти матчах за Ніццу в усіх турнірах сезону-2022/23. Договір про співпрацю між ними розраховано до кінця червня 2027 року.

У ході завершеної кампанії оборонець відзначився одним голом у 33-х матчах за Емполі в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Фіорентина відмовилася від викупу одразу трьох орендованих виконавців.