Італія

Клуб із Флоренції мав опції викупу трьох орендованих гравців, але вирішив не активувати їх.

У Фіорентині прийняли рішення стосовно орендованих центрального півзахисника Майкла Фолоруншо (Наполі), атакувального півзахисника Ніколо Дзаніоло (Галатасарай) і нападника Альберта Гудмундссона (Дженоа).

Так, 27-річного італійця нігерійського походження Фолоруншо клуб із Флоренції міг придбати за 8+1 млн євро, 25-річного італійця Дзаніоло — за 15 млн, а 28-річного ісландця Гудмундссона — за 17. Журналіст Ніколо Скіра повідомляє, що всі троє виконавців попрощаються з "фіолетовими".

У сезоні-2024/25 Майкл відзначився одним асистом у 19-ти матчах за Фіорентину в усіх турнірах, Ніколо без результативних дій взяв участь у 13-ти поєдинках, тоді як Альберт записав на свій рахунок вісім голів і три асисти в 33-х протистояннях.

Раніше повідомлялося, що одним із претендентів на гравця Дженоа є Рома. Клуб із Флоренції, за даними Скіри, не викупить і орендованого в Лаціо опорника.