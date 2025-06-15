Італія

Лівий захисник Арсенала може змінити АПЛ на Серію А — все залежить від майбутнього Тео Ернандеса.

Олександр Зінченко серйозно зацікавлений у переході до Мілана. Про це повідомляє Football Italia, зазначаючи, що український лівий захисник Арсенала позитивно ставиться до можливості продовжити кар'єру в Серії А.

Россонері вважають 27-річного Зінченка ідеальною заміною для Тео Ернандеса, який може залишити клуб уже цього літа. Француз веде переговори з мадридським Атлетіко, а також раніше відмовив Аль-Хілалю. Однак Мілан поки що не прийняв пропозицію іспанців, яка включала 18 млн євро плюс бонуси.

Поки Ернандес не буде проданий, італійський гранд не робитиме офіційних кроків щодо Зінченка.

Зінченко приєднався до Арсеналу влітку 2022 року з Манчестер Сіті за 35 млн євро. Його контракт із лондонцями чинний до червня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Лунін може перейти в Мілан.