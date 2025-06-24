Італія

26-річний футболіст, судячи з усього, продовжить кар'єру в Серії А.

Нідерландський вінгер ПСВ Ноа Ланг близький до переходу в італійський Наполі. Такою інформацією ділиться інсайдер Ніколо Скіра.

За даними джерела, 26-річний футболіст знаходиться за крок від переїзду в Неаполь.

Стверджується, що Наполі вже погодив умови трудового договору з Лангом — контракт буде розрахований до 2030 року. Згідно з інформацією журналіста, заробітна плата Ланга складе два з половиною мільйони євро на рік.

У поточному сезоні вінгер з'явився на полі в 44 зустрічах у всіх турнірах, забив 14 голів і став автором 12 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Наполі націлився на Нуньєса.