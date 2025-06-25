Італія

Гравець повернеться з оренди, але не затримуватиметься в клубі.

Італійський Мілан улітку 2023 року заплатив австрійському РБ Зальцбург 15,5 млн євро за швейцарського нападника Ноа Окафора, однак навряд чи хтось у підсумку назве цей трансфер успішним для "россонері" чи самого гравця.

25-річний виконавець останні пів року провів у оренді в складі Наполі, де долучився до здобуття чемпіонського титулу, хоча так і не забив у жодному з чотирьох матчів за "Партенопеї".

На повноцінний трансфер неаполітанці так і не наважились, а отже Окафор має повертатись до Мілана, де в нього контракт триватиме ще до 2028 року.

Проте гравець уже сповістив клуб про бажання змінити місце роботи, тож навряд чи ця угода матиме сенс у майбутньому.