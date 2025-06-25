Італія

Іспанець готовий залишити Галатасарай — попереду перемовини між клубами.

Форвард Галатасарая та збірної Іспанії Альваро Мората, права на якого належать Мілану, погодився стати гравцем Комо у це трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, 32-річний іспанець відкритий до нового виклику в Серії A, і бачить проєкт Комо на чолі з Сеском Фабрегасом та найбільшими фінансовими можливостями в італійському футболі як привабливу можливість.

Очікується, що Галатасарай незабаром розпочне офіційні переговори з Міланом щодо умов відходу нападника. У той самий час Комо активно готується до фінального етапу перемовин, очікуючи на деталі майбутньої угоди.

Мілан придбав Морату в Атлетіко Мадрид у липні 2024 року за 13 млн євро. Після шести голів і двох асистів у 25-ти матчах за "россонері" в усіх турнірах він був орендований Галатасараєм до 20 січня 2026-го в лютому 2025 року за 6 млн.

Турецький гранд має право на повноцінний викупи капітана збірної Іспанії, який забив 7 голів та віддав 3 асисти в 16-ти матчах футболці "жовто-червоних".