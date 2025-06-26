Італія

Гравець не належить до планів Тудора на сезон.

Бельгійський фланговий нападник Семуель Мбангула є продуктом академії Андерлехта, але з 2020 року його кар’єра пов’язана з туринським Ювентусом, у складі якого юнак і дебютував у "дорослому" футболі.

Проте акцентованого майбутнього в Турині 21-річний виконавець наразі не має, а отже це трансферне вікно може стати визначальним у його кар’єрі.

За гравцем полюють два англійські клуби — Ноттінгем Форест та Борнмут, конкуренцію яким мають скласти ще й представники німецької Бундесліги.

А отже найближчими тижнями на Мбангула очікує серія перемовин та непростий вибір щодо найкращого для нього проєкту.

Transfermarkt оцінив гравця в 14 млн євро.

За сезон на рахунку Самуеля чотири голи та п’ять гольових передач у 32 матчах.