Італія

Туринці провели перші перемовини з агентами гравця, який залишив Лілль як вільний агент.

Ювентус зробив перший крок у напрямку підписання канадського нападника Джонатана Девіда. Як повідомляє Джанлука Ді Марціо, представники італійського клубу вже провели попередні переговори з агентами 25-річного футболіста.

Фінансові умови можливого контракту поки що не обговорювалися, однак інтерес з боку Юве виглядає серйозним. При цьому, за інформацією джерел, Девід отримав вигідні пропозиції від клубів із Саудівської Аравії, але поки не поспішає визначатися з подальшим місцем продовження кар'єри.

У минулому сезоні форвард провів 32 матчі у складі Лілля в Лізі 1 та забив 16 м’ячів. Після завершення контракту з французьким клубом Девід став вільним агентом і може приєднатися до нового клубу без трансферної компенсації.

Раніше повідомлялось, що Наполі запропонував Джонатану Девіду зарплату шість млн євро на рік.