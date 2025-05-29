Італія

Канадський форвард може перейти до клубу на правах вільного агента.

Наполі зацікавлений у трансфері нападника Джонатана Девіда. Як повідомляє Corriere dello Sport, угода вже узгоджена всередині клубу спортивним директором Джованні Манною та президентом Ауреліо Де Лаурентісом.

Однак, за даними журналіста Альфредо Педулли, остаточне рішення ще не ухвалено. Все залежить від бачення нового головного тренера Антоніо Конте, який може мати інші пріоритети щодо форвардів.

На 25-річного канадця також претендують Інтер та Ювентус. Джонатан Девід залишає Лілль цього літа у статусі вільного агента після успішного сезону в Лізі 1.

Раніше повідомлялось, що Наполі запропонував Джонатану Девіду зарплату шість млн євро на рік.