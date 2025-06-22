Італія

Зміни в регламенті можуть сприяти поверненню зірок до Італії та полегшити перемовини з футболістами.

Італійська Серія А не відстає від провідних європейських ліг у трансферних питаннях. На тлі активного ринку та інтересу до повернення деяких зіркових гравців, у лізі вирішили внести суттєві зміни до контрактної політики.

Відомий інсайдер Ніколо Скіра повідомив, що максимальний термін контракту для футболістів у Серії А тепер становить вісім років замість попередніх п'яти. Такий крок має зміцнити позиції клубів під час перемовин та дозволити краще планувати спортивне майбутнє.

Раніше жорсткі обмеження могли ускладнювати підписання гравців, особливо у випадках з молодими талантами або при великій конкуренції на ринку. Тепер італійські клуби матимуть більше простору для маневру в умовах боротьби за топфутболістів.

Раніше повідомлялось, що Удінезе й Піза приєдналися до боротьби за таланта Мілана.