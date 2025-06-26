Італія

Якопо Фацціні перейшов з Емполі за десять мільйонів євро.

Фіорентина офіційно оголосила про підписання центрального півзахисника Якопо Фацціні, який раніше виступав за Емполі та молодіжну збірну Італії.

22-річний хавбек підписав контракт до літа 2030 року. Сума трансферу склала вісім мільйонів євро, а також передбачено два мільйони бонусів.

Фацціні є вихованцем Емполі. У сезоні-2024/25 він взяв участь у 22 матчах у всіх турнірах, забивши шість голів і віддавши один асист. Також він провів п'ять поєдинків за збірну Італії U-21, два з яких — на Євро-2025, де італійці зупинилися на стадії чвертьфіналу.

Це вже другий трансфер Фіорентини цього літа — раніше клуб викупив у Дженоа нападника Альберта Гудмудссона, який виступав у складі "фіалок" на правах оренди.