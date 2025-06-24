Ісландський виконавець усе ж залишиться у Флоренції.
Альберт Гудмундссон, Getty Images
24 червня 2025, 22:50
Фіорентина оформила повноцінний трансфер нападника Дженоа Альберта Гудмундссона, передає офіційний сайт "фіолетових".
Клуб із Флоренції мав право викупу 28-річного ісландця, але не хотів платити за нього прописаних в орендній угоді 17 млн євро. Журналіст Ніколо Скіра повідомляє, що генуезці дозволили зменшити суму трансферу до 12-13 млн.
Контракт Фіорентини з Гудмундссоном розраховано до кінця червня 2029-го. Альберт отримуватиме 2,2 млн євро на рік.
У 33-х матчах усіх турнірів сезону-2024/25 нападник відзначився вісьмома голами й трьома асистами за "фіолетових".
Дженоа придбала гравця в АЗ наприкінці січня 2022 року за 1.5 млн євро. Виступаючи за "россоблу" нападник відзначився 31-м результативним ударом і десятьма гольовими передачами у 87-ми протистояннях.
Нагадаємо, клуб із Генуї нещодавно орендував півзахисника Ренна.