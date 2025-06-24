Італія

Ісландський виконавець усе ж залишиться у Флоренції.

Фіорентина оформила повноцінний трансфер нападника Дженоа Альберта Гудмундссона, передає офіційний сайт "фіолетових".

Клуб із Флоренції мав право викупу 28-річного ісландця, але не хотів платити за нього прописаних в орендній угоді 17 млн євро. Журналіст Ніколо Скіра повідомляє, що генуезці дозволили зменшити суму трансферу до 12-13 млн.

Контракт Фіорентини з Гудмундссоном розраховано до кінця червня 2029-го. Альберт отримуватиме 2,2 млн євро на рік.

У 33-х матчах усіх турнірів сезону-2024/25 нападник відзначився вісьмома голами й трьома асистами за "фіолетових".

Дженоа придбала гравця в АЗ наприкінці січня 2022 року за 1.5 млн євро. Виступаючи за "россоблу" нападник відзначився 31-м результативним ударом і десятьма гольовими передачами у 87-ми протистояннях.

Нагадаємо, клуб із Генуї нещодавно орендував півзахисника Ренна.