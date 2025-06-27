Італія

Захисник провів 33 матчі в Серії B, але римляни вирішили повернути його до основного складу.

22-річний італійський захисник Романо Флоріані Муссоліні офіційно повертається до Лаціо після завершення орендної угоди з Юве Стабія. Про це повідомив сайт клубу з Кастелламмаре-ді-Стабія.

Флоріані Муссоліні провів минулий сезон у Серії B, де регулярно виходив на поле і залишив позитивне враження. У 33 матчах він відзначився одним голом, а його стабільна гра привернула увагу тренерського штабу Лаціо.

Юве Стабія скористалася опцією викупу гравця, однак Лаціо відповів зворотнім викупом, зберігши права на перспективного захисника.

Варто зазначити, що футболіст є правнуком Беніто Муссоліні — італійського політичного діяча та диктатора, але сам Романо намагається будувати власну кар'єру у футболі, не акцентуючи на історичних зв’язках.

Нагадаємо, нападник Лаціо узгодив контракт із Бернлі.