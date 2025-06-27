Італійський клуб заплатить Саутгемптону 17,5 мільйонів євро плюс бонуси, а сам ганець уже погодив умови.
Камалдін Сулемана, Getty Images
27 червня 2025, 09:59
Вінгер Саутгемптона Камалдін Сулемана продовжить кар’єру в Серії A. Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, гравець переходить до Аталанти — угода вже узгоджена на всіх рівнях.
За інформацією джерела, Аталанта заплатить за 22-річного гравця збірної Гани 17,5 мільйона євро. Угода також передбачає чотири мільйони євро бонусів, які залежать від майбутніх командних результатів. Окрім того, Саутгемптон збереже за собою 15% від суми можливого майбутнього трансферу футболіста.
Сулемана підпише контракт до літа 2029 року.
У сезоні 2024/25 Камалдін Сулемана провів 30 матчів за Саутгемптон у всіх турнірах, забивши два м’ячі та зробивши три результативні передачі.
Свого часу Сулеману підписали за 25 млн євро з французького Ренна взимку 2023 року.