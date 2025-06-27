Італія

Італійський клуб заплатить Саутгемптону 17,5 мільйонів євро плюс бонуси, а сам ганець уже погодив умови.

Вінгер Саутгемптона Камалдін Сулемана продовжить кар’єру в Серії A. Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, гравець переходить до Аталанти — угода вже узгоджена на всіх рівнях.

За інформацією джерела, Аталанта заплатить за 22-річного гравця збірної Гани 17,5 мільйона євро. Угода також передбачає чотири мільйони євро бонусів, які залежать від майбутніх командних результатів. Окрім того, Саутгемптон збереже за собою 15% від суми можливого майбутнього трансферу футболіста.

Сулемана підпише контракт до літа 2029 року.

У сезоні 2024/25 Камалдін Сулемана провів 30 матчів за Саутгемптон у всіх турнірах, забивши два м’ячі та зробивши три результативні передачі.

Свого часу Сулеману підписали за 25 млн євро з французького Ренна взимку 2023 року.