Італія

Капітан Ювентуса визнав помилки команди та налаштований виправити ситуацію в матчі з Реалом.

Півзахисник та капітан Ювентуса Мануель Локателлі прокоментував поразку своєї команди в матчі третього туру Клубного чемпіонату світу. Туринці поступилися Манчестер Сіті з рахунком 2:5 та завершили груповий етап на другій позиції.

"Ми провели невдалу гру, яку потрібно проаналізувати й зрозуміти, в чому саме ми припустилися помилок. Манчестер Сіті — одна з найсильніших команд світу, але ми справді зробили чимало помилок. Треба засукати рукави й постаратися показати чудову гру в 1/8 фіналу", — сказав Локателлі після матчу.

Наступним суперником Ювентуса стане мадридський Реал. Поєдинок 1/8 фіналу відбудеться 1 липня о 22:00 за київським часом.