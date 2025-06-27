Інше

Манчестер Сіті переміг туринців з рахунком 5:2 та достроково вийшов до плей-оф клубного чемпіонату світу.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поділився емоціями після яскравої перемоги над Ювентусом у третьому турі Rлубного чемпіонату світу. Англійці здобули переконливу перемогу з рахунком 5:2 і гарантували собі місце у плей-оф.

@Сьогоднішній матч був майже як фінал — ми про це говорили. Перше завдання — пройти далі, але ми ніколи не знаємо, хто буде перший, а хто другий. Головне — грати кожен матч на перемогу. Сьогодні ми це зробили, і я задоволений. Наша гра була неймовірною.

Я дуже задоволений, бо найголовніше — щоб гравці усвідомлювали: потрібно підтримувати рівень, який ми мали протягом останнього десятиліття. Торік у нас був чудовий склад, але 50% гравців були травмовані. Ми не могли конкурувати, а цього сезону намагаємося тримати цей ритм якнайдовше. Ми грали дуже агресивно без м’яча, а з ним — іноді діяли дуже швидко. Едерсон сьогодні був неймовірним квотербеком, чудово розігрував довгі передачі, а команда зберігала спокій.

Торік це було неможливо — просто не було кому грати. Сьогодні у нас два чудові центральні захисники і ще четверо в запасі. Торік був лише один — тому й було складно. Ми навіть тренуватися нормально не могли. А зараз із Ліндерсом, Френчем, Коло Туре — ми вийшли на новий рівень у підготовці.

Це єдиний спосіб вижити в АПЛ, у Європі, в усіх турнірах. 12 років тому ніхто в світі не міг уявити Ман Сіті на клубному чемпіонаті світу. Ми були середняками, а тепер граємо проти еліти — це велика честь.

Ми хочемо виходити на кожен матч у такому ритмі. Так, можна програти, це нормально — вигравати все неможливо. Але треба тримати цей рівень і знову себе вдосконалювати. Ми хочемо перемагати, але головне — знову бути однією командою, як у минулому сезоні.

Ще одним позитивом дня стало повернення на поле Родрі — це був його перший матч у старті з вересня. А Ерлінг Голанд, вийшовши на заміну у другому таймі, відзначився 300-м голом у кар’єрі за клуби і збірну", — сказав Гвардіола.

Звіт про матч Ювентус — Манчестер Сіті читайте на Football.ua.

Раніше Ніцца орендувала захисника Манчестер Сіті.