Італія

28-річний футболіст виступатиме за неаполітанську команду ще мінімум два роки.

Чемпіон Італії Наполі підписав новий контракт з воротарем Алексом Меретом.

Як повідомляє прес-служба "адзуррі", новий контракт розрахований на два найближчі сезони. Мерету 28 років, у складі неаполітанців він вже двічі брав скудетто, а також ставав володарем Кубка Італії. Мерет також є чемпіоном Європи у складі збірної Італії.

У минулому сезоні в чемпіонському Наполі Антоніо Конте Мерет зіграв у 35 матчах у всіх турнірах, в них він пропустив всього 25 голів, в 18 матчах він відстояв свої ворота без пропущених м'ячів. У неаполітанському клубі футболіст перебуває з 2019 року.

Раніше повідомлялося, що Ланг близький до переходу в Наполі.