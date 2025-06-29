Італія

Бельгієць може переїхати до Італії.

Італійські Мілан та Рома зацікавлені у придбанні лівого захисника бельгійського Брюгге Максіма Де Куйпера. Про це повідомляє журналіст Даніеле Лонго.

За інформацією джерела, 24-річний бельгієць перебуває в шорт-листі трансферних цілей "россонері" з минулого року. Оточення гравця домовилося з керівництвом Брюгге про те, що його відпустять, якщо клуб отримає пропозицію в розмірі 20 мільйонів євро.

Зазначається, що останніми тижнями Де Куйпера активно сватають у Рому на заміну Анхеліньо. Однак, перш ніж здійснити трансфер, "джаллороссі" необхідно дочекатися відходу 28-річного іспанця.

Таким чином, у Мілана з'явилася перевага в боротьбі за гравця. Очікується, що "червоно-чорні" скористаються шансом і найближчим часом направлять Брюгге офіційну пропозицію щодо захисника.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 16 млн. євро.

Минулого сезону Максім Де Куйпер відіграв за Брюгге 54 матчі, забив чотири голи та віддав сім результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Мілан веде перемовини щодо трансферу найкращого гравця чемпіонату Бельгії.