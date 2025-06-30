Італія

Римлянам терміново потрібні гроші.

Італійська Рома опинилась у скрутному фінансовому становищі в останній день червня та відповідно на фініші подачі фінансової звітності до УЄФА за цей сезон.

Однак у "вовків" ще є шанс урятувати ситуацію та уникнути заборони на здійснення трансферів — треба вдало продати власних футболістів.

У цьому контексті повернення англійського нападника Теммі Абрагама до столиці Італії з річної оренди в Мілані є надзвичайно доречним.

27-річний виконавець самій Ромі не потрібен, а його контракт завершується за два роки, тож трансферна вартість може бути достатньою для того, щоб покрити брак прибутку.

Сума, яку турецький Бешикташ при цьому запропонував "вовкам" за їхнього футболіста, наразі залишається невідомою, але оскільки Рома миттєво відповіла згодою, то вона має її влаштовувати.

Абрагама на ринку наразі оцінюють у 15 млн євро.

"Орли" також узгодили контракт з англійцем до 2029 року та зарплатнею в 5 млн євро за сезон.

Очікується оголошення про трансфер уже сьогодні, 30 червня.

За сезон у Мілані на рахунку Абрагама 10 голів та сім гольових передач за 45 матчів (1757 хвилин).