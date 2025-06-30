Гвінеєць користується попитом на трансферному ринку.
Серу Гірассі, getty images
30 червня 2025, 22:50
Мілан відновив інтерес до центрального нападника дортмундської Боруссії Серу Гірассі. Про це повідомляє Corriere dello Sport.
За інформацією джерела, 29-річний форвард особисто подобається новому спортивному директору "россонері" Іглі Таре, який хоче бачити в команді стилістично схожого на Олів'є Жиру страйкера.
Зазначається, що проблемою може стати встановлена Боруссією вартість на 29-річного бомбардира — 70 мільйонів євро. Мілан точно не збирається платити таку суму.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.
Цього сезону Серу Гірассі відіграв за Боруссію Д 48 матчів, забив 35 голів та віддав 9 результативних передач.