Італія

Гвінеєць користується попитом на трансферному ринку.

Мілан відновив інтерес до центрального нападника дортмундської Боруссії Серу Гірассі. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, 29-річний форвард особисто подобається новому спортивному директору "россонері" Іглі Таре, який хоче бачити в команді стилістично схожого на Олів'є Жиру страйкера.

Зазначається, що проблемою може стати встановлена Боруссією вартість на 29-річного бомбардира — 70 мільйонів євро. Мілан точно не збирається платити таку суму.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

Цього сезону Серу Гірассі відіграв за Боруссію Д 48 матчів, забив 35 голів та віддав 9 результативних передач.