Італія

Працюватиме з новачками прийдешнього сезону Серії A.

Італійський Кремонезе за підсумками минулого розіграшу Серії B здобув право на підвищення в класі через плей-оф, тому новий сезон розпочинатиме в "елітному" дивізіоні.

І на чолі з новим головним тренером.

52-річний італієць Давіде Нікола залишився без роботи на початку червня цього року, коли його звільнили із сардинського Кальярі після підсумкової 15 сходинки в минулій кампанії.

Тоді як новачкам його тренерський досвід на чолі Люмеццане, Ліворно, Барі, Кротоне, Удінезе, Дженоа, Торіно, Салернітани та Емполі здався достатньо привабливим.

Контракт підписано до 2027 року.