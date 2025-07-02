Італія

Правий захисник Інтера може змінити клуб за фіксовану суму — її прописано в контракті.

Правий латераль міланського Інтера Дензел Думфріс має клаусулу у своєму контракті, згідно з якою він може бути викуплений до середини липня 2025 року за 30 мільйонів євро. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Нідерландський захисник виступає за міланський клуб із серпня 2021 року. Тоді Інтер придбав його у ПСВ за 14,25 мільйона євро. Чинний контракт Думфріса діє до кінця сезону-2027/28.

У кампанії-2024/25 Думфріс провів 47 матчів у всіх турнірах, забив 11 голів і зробив 6 результативних передач. Його атакувальна активність і стабільність у захисті роблять його цінним активом для Інтера, однак клаусула відкриває можливості для інших клубів уже цього літа.