Італія

Іспанський півзахисник може покинути ПСЖ, серед претендентів — Вільярреал і Фенербахче.

Мілан активно працює над можливістю підписання півзахисника ПСЖ Марко Асенсіо. За інформацією L’Équipe, італійський гранд вже розпочав переговори з французьким клубом щодо трансферу 28-річного іспанця.

До боротьби за гравця також долучився Вільярреал, який повідомив оточенню футболіста про своє зацікавлення. Втім, клуб із Ла Ліги навряд чи зможе фінансово конкурувати з іншими претендентами.

Свою пропозицію зробив і Фенербахче — турки готові платити Асенсіо до 15 мільйонів євро на рік з урахуванням бонусів. Проте сам гравець не розглядає варіант переїзду до Стамбула як пріоритетний і хоче зважити всі можливі опції.

Останні пів року Асенсіо провів в оренді в англійській Астон Віллі, де зміг повернути собі стабільну ігрову практику.

Раніше повідомлялося, що Жозе Моурінью вже провів особисту розмову з Асенсіо, в якій намагався переконати його приєднатися до турецького клубу.