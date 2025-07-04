Football.ua представляє таблицю з усіма переходами в іспанській Ла Лізі під час літнього трансферного вікна 2025 року.
Гюйсен, Реал
04 липня 2025, 16:02
Всі переходи Ла Ліги цього міжсезоння — в одному місці! Пропонуємо вам таблицю із літніми переходами футболістів в рамках першості Іспанії у вказаній таблиці.
Скорочення:
по — повернення з оренди
ор — оренда
ва — вільний агент
зк — завершив кар'єру
н — нападник
п — півзахисник
з — захисник
в — воротар
Зауваження: суми вказані у таблиці у валюті євро (€) згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt.
Реал Сосьєдад
|
Прийшли
|
Пішли
|
Омар Садік (н, Валенсія, по)
Урко Гонсалес де Сарате (п, Еспаньйол, по)
Хон Горротксатегі (п, Мірандес, по)
Хон Каррікабуру (н, Расінг, по)
Карлос Фернандес (н, Кадіс, по)
Хон Магуназелая (п, Кордова, по)
Альберто Даді (п, Мірандес, по)
|Хон Магуназелая (п, Ейбар, ва)
Найєф Агерд (з, Вест Гем, по)
Ельче
|
Прийшли
|
Пішли
|Герман Валера (п, Валенсія, ?)
Матія Барзіч (з, Ельденсе, по)
Аксель Вернер (в, Росаріо, по)
Рафа Нуньєс (п, Картахена, по)
|Ніколас Кастро (п, Толука, 5)
Хосе Салінас (з, Еспаньйол, ва)
Алекс Мартін (з, Кордова, ва)
Ельбасан Рашарі (п, без клубу)
Маріо Гаспар (з, без клубу)
Герман Валера (п, Валенсія, за)
Алавес
|
Прийшли
|
Пішли
|Джонні Отто (з, ПАОК,ва)
Пабло Ібаньєс (п, Осасуна, ва)
Хоакін Панічеллі (н, Мірандес, ва)
Нікола Марас (з, Хіхон, за)
Віктор Парада (з, Мірандес, за)
|Кіке Гарсія (н, Нспаньйол, ва)
Адріан Піка (з, Мірандес, ор)
Карлес Аленья (п, Хетафе, за)
Сельта
|
Прийшли
|
Пішли
|Алейш Моріба (п, Лейпциг, 6)
Ферран Ютгла (н, Брюгге, 5)
Іонут Раду (в, Венеція, ва)
|Йорген Странд Ларсен (н, Вулвз, 27)
Фер Лопес (п, Вулвз, 23)
Мігель Родрігес (п, Утрехт, 1.25)
Альфон Гонсалес (п, Севілья, ва)
Райо
|
Прийшли
|
Пішли
|Аугусто Баталья (в, Рівер Плейт, 1.6)
Анхель Морро (в, Візела, за)
|Серхі Гвардіола (н, Кордова, ва)
Реал
|
Прийшли
|
Пішли
|Дін Гюйсен (з, Борнмут, 62.5)
Френк Мастантуоно (п, Рівер Плейт, 45)
Трент (з, Ліверпуль, 10)
Гонсало Гарсія (н, Кастілья)
Маріо Мартін (п, Кастілья)
Альваро Родрігес (н, Хетафе, за)
Рейньєр (п, Гранада, за)
|Лука Модрич (п, без клубу)
Лукас Васкес (з, без клубу)
Хесус Вальєхо (з, без клубу)
Вільярреал
|
Прийшли
|
Пішли
|Альберто Мольєро (п, Лас-Пальмас, 16)
Рафа Марін (з, Наполі, ор)
|Алекс Баена (п, Атлетіко, 45)
Андреас Феррарі (н, Сент-Труйден, 2.5)
Кіко Феменья (з, Хетафе, ва)
Рамон Терратс (п, Еспаньйол, ор)
Ерік Байї (з, без клубу)
Рауль Альбіоль (з, без клубу)
Барселона
|
Прийшли
|
Пішли
|Жоан Гарсія (в, Еспаньйол, 25)
Клеман Лангле (з, Атлетіко, по)
Алекс Валле (з, Комо, по)
Оріоль Ромеу (п, Жирона, по)
|
Алекс Валле (з, Комо, 6)
Клеман Лангле (з, Атлетіко, ва)
Ансу Фаті (п, Монако, ор)
Севілья
|
Прийшли
|
Пішли
|Альфонсо Гонсалес (п, Сельта, ва)
|Сусо (п, Кадіс, ва)
Альберт Локонга (п, Арсенал, по)
Сауль (п, Атлетіко, по)
Атлетіко
|
Прийшли
|
Пішли
|Алекс Баена (п, Вільярреал, 45)
Маттео Руттегі (п, Аталанта, 17)
Хуан Муссо (в, Аталанта, 3)
Клеман Лангле (з, Барселона, ва)
Артур Вермерен (п, Лейпциг, по)
Сауль (п, Севілья, по)
Карлос Мартін (п, Алавес, по)
Горацій Молдован (в, Сассуоло, по)
|Артур Вермерен (п, Лейпциг, 20)
Родріго Рікельме (п, Бетіс, 8)
Мальорка
|
Прийшли
|
Пішли
|Ван дер Гейден (з, Санкт-Паулі, по)
|Роберт Наварро (п, Атлетік, ва)
Чікіньо (п, Вулвз, по)
Валенсія
|
Прийшли
|
Пішли
|Дані Раба (п, Леганес, ва)
|Георгій Мамардашвілі (в, Ліверпуль, по)
Енцо Барренечеа (п, АВ, по)
Макс Ааронс (з, Борнмут, по)
Умар Садік (н, Сосьєдад, по)
Рафа Мір (н, Севілья, по)
Атлетік
|
Прийшли
|
Пішли
|
|Беньят Геренабаррена (п, Кастельон, ор)
Оскар де Маркос (з, зк)
Еспаньйол
|
Прийшли
|
Пішли
|Роберто Фернандес (н, Брага, 6.2)
Рамон Терратс (п, Вільярреал, ор)
|Жоан Гарсія (в, Барселона, 25)
Маруш Кумбулла (3, Рома, по)
Бетіс
|
Прийшли
|
Пішли
|Натан (з, Наполі, 9)
Родріго Рікельме (п, Атлетіко, 8)
|Хесус Родрігес (п, Комо, 22.5)
Руї Сілва (в, Спортінг, 4.7)
Алекс Колладо (п, Аль-Шамаль, 2.5)
Юссуф Сабалі (з, Аль-Духаїль, 2)
Хуанмі (п, Хетафе, 1.2)
Рікардо Вісус (з, Відзев, 425 тис)
Антоні (п, МЮ, по)
Хетафе
|
Прийшли
|
Пішли
|Хуанмі (п, Бетіс, 1.2)
Давінчі (з, Уельва, 600 тис)
|Хуан Бернат (з, без клубу)
Єллі Сантьяго (п, без клубу)
Аллан Нйом (з, без клубу)
Осасуна
|
Прийшли
|
Пішли
|Валентін Росьєр (з, Леганес, ва)
Ікер Беніто (п, Мірандес, по)
Андер Йолді (п, Кордова, по)
|Пабло Ібаньєс (п, Алавес, ва)
Рубен Пенья (з, Леганес, ва)
Унай Гарсія (з, Панетолікос, ва)
Леванте
|
Прийшли
|
Пішли
|Кервін Арріага (п, Партизан, 500 тис)
|Гіоргі Кочорашвілі (п, Спортінг, 5.5)
Інасі Мігель (з, Леганес, ва)
Жирона
|
Прийшли
|
Пішли
|
|Ільяс Чаїра (п, Реал Ов’єдо, 1.5)
Браян Гіль (п, Тоттенгем, по)
Реал Ов'єдо
|
Прийшли
|
Пішли
|Ільяс Чаїра (п, Жирона, 1.5)
Соломон Рондон (н, Пачука, ор)
|Квентін Браат (в, Родез, ва)