Омар Садік (н, Валенсія, по)

Урко Гонсалес де Сарате (п, Еспаньйол, по)

Хон Горротксатегі (п, Мірандес, по)

Хон Каррікабуру (н, Расінг, по)

Карлос Фернандес (н, Кадіс, по)

Хон Магуназелая (п, Кордова, по)

Альберто Даді (п, Мірандес, по)

Хон Магуназелая (п, Ейбар, ва)

Найєф Агерд (з, Вест Гем, по)

