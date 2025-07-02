Football.ua представляє таблицю з переходами в українській Прем'єр-лізі під час літнього трансферного вікна 2025 року.
Олександр Філіппов, polissyafc.com
02 липня 2025, 18:30
Всі переходи УПЛ цього міжсезоння — в одному місці! Пропонуємо вам слідкувати за трансферами футболістів у рамках чемпіонату України в наведеній нижче таблиці.
Скорочення:
по — повернення з оренди
ор — оренда
ва — вільний агент
зк — завершив кар'єру
бк — без клубу
н — нападник
п — півзахисник
з — захисник
в — воротар
Примітка: суми вказані в таблиці у валюті євро (€) згідно з даними авторитетного
порталу transfermarkt
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Прийшли
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Пішли
|Константінос Стамуліс (з. Анортосіс, ва)
Віталій Бойко (п. ЛНЗ, ва)
Валентин Горох (в. Колос, ва)
Ілля Козубенко (з. Скала 1911, по)
Марко Мрвальєвич (н. ЛКС Лодзь, по)
|Микола Гайдучик (н. Полісся, 0.26 млн €)
Євгеній Шевченко (з. Оболонь, ва)
Руслан Степанюк (н. ва)
Богдан Когут (в. ва)
Василь Гакман (з. ва)
Луан Кампос (н. Америка Мінейру, по)
Венделл (н. Полісся, по)
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Прийшли
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Пішли
|Олександр Яцик (п. Зоря, по)
Решат Рамадані (п. Шкендія, по)
Олександр Сирота (з. Маккабі Хайфа, по)
Ерік Рамірес (н. Тігре, по)
Георгій Цитаїшвілі (н. Гранада, по)
Джастін Лонвейк (п. Віборг, по)
Владислав Супряга (н. Зоря, по)
Самба Діалло (н. Хапоель Єрусалим, по)
Навін Малиш (з. Ворскла, по)
Вітіньйо (з. Інтернасьйонал, по)
Жерсон Родрігеш (н. АВС, по)
|Валерій Лучкевич (з. ва)
Навін Малиш (з. Зоря, ор)
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Прийшли
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Пішли
|Андрій Борячук (н. Металіст 1925, ва)
|Данило Кравчук (н. ЛНЗ, ва)
Олександр Жмуйда (з. ва)
Максим Проців (п. ва)
Микита Полюлях (п. ва)
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Прийшли
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Пішли
|Артем Слесар (н. Динамо Київ, 0.3 млн €)
Андрія Яньїч (з. Раднік Бієліна, ва)
Навін Малиш (з. Динамо Київ, ор)
Владислав Бугай (н. Металіст 1925, по)
Крістофер Нваезе (з. Мілсамі, по)
Іван Головкін (п. Колос, по)
|Денис Антюх (н. Металіст 1925, ва)
Олексій Хахльов (п. ва)
Дмитро Мацапура (в. ва)
Ігор Кирюханцев (з. ва)
Владислав Бугай (н. ва)
Олександр Яцик (п. Динамо Київ, по)
Артем Слесар (н. Динамо Київ, по)
Владислав Супряга (н. Динамо Київ, по)
Максим Василець (п. Динамо Київ, по)
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Прийшли
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Пішли
|Жан Педрозу (з. Куритиба, 0.9 млн €)
Бруніньйо (п. Атлетіку Мінейру, 0.8 млн €)
Ярослав Карабін (н. Рух Львів, 0.6 млн €)
Андрій Кліщук (в. Кривбас, ва)
Вадим Сидун (н. Нива Тернопіль, по)
Євгеній Пастух (п. Рух Львів, по)
|Тарас Саків (з. Буковина, ва)
Олександр Ільющенков (в. ва)
Орест Кузик (н. ва)
Євген Підлепенець (н. ва)
Олег Очеретько (п. Шахтар Донецьк, по)
Бруніньйо (п. Атлетіку Мінейру, по)
Жан Педрозу (з. Куритиба, по)
Патрісіо Танда (п. Расінг Авельянеда, по)
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Прийшли
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Пішли
|Юрій Климчук (н. Рух Львів, 0.4 млн €)
Олег Ільїн (п. Оболонь, по)
Антон Салабай (н. Ворскла, по)
|Валентин Горох (в. Верес, ва)
Тимофій Сухар (з. ва)
Едуард Козік (з. Шахтар Донецьк, по)
Джованні Болівар (н. Альбасете, по)
Олексій Сидоров (н. Металіст 1925, по)
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Прийшли
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Пішли
|Бар Лін (п. Маккабі Тель-Авів, ор)
Хосе Флорес (н. Стронгест, ор)
Оче (н. Габала, по)
|Денис Кузик (п. ЛНЗ, 0.65 млн €)
Юрій Вакулко (п. Ордабаси, ва)
Андрій Кліщук (в. Карпати, ва)
Даніель Соса (н. Актобе, ва)
Дмитро Хомченовський (п. ва)
Володимир Якімець (з. ва)
Андрій Понєдєльнік (з. ва)
Максим Луньов (н. ва)
Клемент Ікенна (п. Левські, по)
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Прийшли
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Пішли
|Владислав Шаповал (з. Лівий Берег, ва)
Олександр Ніколишин (з. Локомотив Київ, по)
|Ілля Зубков (н. ва)
Нікіта Тепляков (п. ва)
Юрій Потімков (з. Металіст 1925, по)
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Прийшли
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Пішли
|Денис Кузик (п. Кривбас, 0.65 млн €)
Роман Дідик (з. Рух Львів, 0.5 млн €)
Данило Кравчук (н. Епіцентр, ва)
Олексій Паламарчук (в. Інгулець, ва)
Артур Рябов (п. Рух Львів, ва)
Іван Дубовий (в. Тростянець, по)
Арад Бар (п. Маккабі Петах-Тіква, по)
Петро Стасюк (з. Оболонь, по)
|Євгеній Кучеренко (в. Данді Юнайтед, 0.3 млн €)
Віталій Бойко (п. Верес, ва)
Герман Пеньков (в. Буковина, ва)
Владислав Наумець (н. Ордабаси, ва)
Петро Стасюк (з. Буковина, ва)
Олександр Якименко (н. ва)
Арад Бар (п. ва)
Олів'є Тілль (п. ва)
Молло Бессала (н. Шериф, ор)
Бені Макуана (н. Полісся, по)
Дмитро Топалов (н. Шахтар Донецьк, по)
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Прийшли
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Пішли
|Олександр Мартинюк (з. Олександрія, 1.5 млн €)
Євген Павлюк (з. Ворскла, 0.52 млн €)
Артем Шабанов (з. Олександрія, ва)
Денис Антюх (н. Зоря, ва)
Іван Калюжний (п. Олександрія, ва)
Олексій Сидоров (н. Колос, по)
Ігор Когут (п. Чорноморець, по)
Євгеній Пасіч (з. Ворскла, по)
Реймонд Овусу (н. Горн, по)
Ілля Крупський (з. Ворскла, по)
Юрій Потімков (з. Кудрівка, по)
|Андрій Борячук (н. Епіцентр, ва)
Олександр Чорноморець (з. ва)
Дмитро Кравченко (п. ва)
Ігор Курило (з. ва)
Максим Жичиков (з. ва)
Олексій Гусєв (з. Динамо Київ, по)
Педру Артур (п. Конкордія, по)
Голден Мафвента (п. Вишков, по)
Владислав Бугай (н. Зоря, по)
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Прийшли
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Пішли
|Євгеній Шевченко (з. Верес, ва)
Дмитро Семенов (з. Лівий Берег, ва)
|Олександр Осман (з. Чорноморець, ва)
Вадим Вітенчук (п. Буковина, ва)
Данило Карась (з. Буковина, ва)
Віталій Груша (п. Буковина, ва)
Артем Кичак (в. зк)
Олександр Рибка (в. зк)
Петро Стасюк (з. ЛНЗ, по)
Олег Ільїн (п. Колос, по)
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Прийшли
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Пішли
|Жота (н. Санжоаненсе, ва)
|Олександр Мартинюк (з. Металіст 1925, 1.5 млн €)
Іван Калюжний (п. Металіст 1925, ва)
Джевані (н. Тегу, ва)
Олександр Філіппов (н. Полісся, ва)
Артем Шабанов (з. Металіст 1925, ва)
Юрій Копина (з. ва)
Сергій Логінов (з. ва)
Володимир Шепелєв (п. ва)
Георгій Єрмаков (в. Маккабі Хайфа, по)
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Прийшли
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Пішли
|Микола Гайдучик (н. Верес, 0.26 млн €)
Олександр Філіппов (н. Олександрія, ва)
Еміль Мустафаєв (п. Чорноморець, по)
Дімітар Трайков (н. Дугопольє, по)
Луїфер Ернандес (н. Вінотінто, по)
Бені Макуана (н. ЛНЗ, по)
Венделл (н. Верес, по)
|Адмір Брістрич (н. Олімпія Любляна, по)
Кауа Пайшао (н. Васку да Гама, по)
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Прийшли
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Пішли
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|Богдан Шмигельський (н. Агробізнес, ва)
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Прийшли
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Пішли
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|Ярослав Карабін (н. Карпати, 0.6 млн €)
Роман Дідик (з. ЛНЗ, 0.5 млн €)
Юрій Климчук (н. Колос, 0.4 млн €)
Артур Рябов (п. ЛНЗ, ва)
Олег Горін (з. ва)
Юрій Тлумак (п. ва)
Євгеній Пастух (п. Карпати, по)
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Прийшли
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Пішли
|Гіоргі Гочолеїшвілі (з. Копенгаген, по)
Роман Савченко (з. Чорноморець, по)
Данило Удод (з. Чорноморець, по)
Едуард Козік (з. Колос, по)
Олег Очеретько (п. Карпати, по)
Михайло Хромей (п. Чорноморець, по)
Дмитро Топалов (н. ЛНЗ, по)
Кирило Сігеєв (п. Чорноморець, по)
Лука Лацабідзе (з. Чорноморець, по)
Став Лемкін (з. Маккабі Тель-Авів, по)
Лукас Загора (н. Дубрава, по)
Хусрав Тоїров (н. Чорноморець, по)
|Став Лемкін (з. Твенте, 1.5 млн €)
Андрій Тотовицький (п. ва)