Італія

Сума трансферу склала 16 млн євро та додаткові бонуси.

Аталанта оголосила про завершення трансферу 17-річного лівого вінгбека Онеста Аханора з Дженоа. Сума угоди становить 16 млн євро, а також передбачено додаткові 4 млн євро у вигляді бонусів.

Молодий італієць нігерійського походження дебютував за першу команду Дженоа в сезоні-2024/25, провівши 6 матчів у Серії А, включаючи 3 у стартовому складі, та записавши на свій рахунок один асист за 270 хвилин на полі.

З новою командою Аханор, за чутками, підписав контракт на 5 років і може замінити Маттео Руджері, який нещодавно перейшов до мадридського Атлетіко.

Раніше повідомлялося, що Аталанта й Марсель цікавляться Распадорі.