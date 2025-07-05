Італія

Парижани тим часом відкриті для пропозицій.

У пошуках універсального нападника для французького Парі Сен-Жермен іспанський фахівець Луїс Енріке влітку 2023 року запропонував клубу придбати у Мальорки за 22 млн євро корейця Кан Ін Лі.

За два сезони після цього вже 24-річний виконавець так і не зміг зачепитись за стабільне місце в стартовому складі, тоді як роль резервіста не відповідає його спортивним амбіціям.

І після розмови з клубом перед початком цьогорічної літньої трансферної кампанії корейський футболіст вирішив шукати собі нове місце роботи.

Можливо, першим серед претендентів на гравця стане італійський Наполі, який направив своїх представників на вивчення деталей імовірного переходу.

ПСЖ у свою чергу не приховує, що хоче отримати за Лі щонайменше 30 млн євро.

На рахунку Кан Іна вісім голів та шість гольових передач у 51 матчі (2554 хвилини) в минулому сезоні.