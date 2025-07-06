Італія

Сума трансферу становила 15 мільйонів євро.

Болонья на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із захисником Спарти Мартіном Вітіком.

Деталі угоди із 22-річним чехом не розголошуються.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала 15 мільйонів євро.

Минулого сезону вихованцем празької Спарти провів 42 матчі, в яких забив чотири голи.

Раніше повідомлялося, що Болонья знову претендує на півзахисника Мілана, але з дисконтом.