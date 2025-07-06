Сума трансферу становила 15 мільйонів євро.
Мартін Вітік, ФК Болонья
06 липня 2025, 18:53
Болонья на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із захисником Спарти Мартіном Вітіком.
Деталі угоди із 22-річним чехом не розголошуються.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала 15 мільйонів євро.
Минулого сезону вихованцем празької Спарти провів 42 матчі, в яких забив чотири голи.
Раніше повідомлялося, що Болонья знову претендує на півзахисника Мілана, але з дисконтом.