Італія

"Б'янкоблу" можуть спробувати домовитися про перехід Хакобо Рамона.

Центральний захисник мадридського Реала Хакобо Рамон опинився в сфері інтересів Комо, передає журналіст Ніколо Скіра.

Італія трансферна. Літні переходи

У сезоні-2024/25 талановитий виконавець дебютував за рідних для нього "бланкос", загалом провівши шість матчів у всіх турнірах і відзначившись одним голом. Виступи 20-річного іспанця не залишилися непоміченими.

Тим не менш, керманич гранда Хабі Алонсо навряд чи буде готовий відпустити Рамона, хоча виключати потенційний орендний договір стосовно гравця все одно не варто.

Контракт Хакобо з мадридським Реалом розраховано до кінця червня 2028 року. Порталом transfermarkt оборонець оцінюється в 1 млн євро.

Раніше повідомлялося, що від трансферу до Комо відмовився центрбек Мілана.