Італія

"Сороки" хочуть зміцнити центр оборони.

Центральний захисник італійського Мілана Малік Тіав остаточно відмовився від переходу в Комо. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, "россонері" та "ларіджані" вже погодили трансфер 23-річного німця за 25 млн. євро, але сам футболіст вирішив відмовитися від переходу в команду Сеска Фабрегаса.

Зазначається, що на Тіава наразі претендує англійський Ньюкасл, який у минулому вже намагався придбати німця. Керівництво "сорок" серйозно активізувалося в напрямку цього трансферу на тлі відмови центрбека переходити до Комо.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 18 млн. євро.

Минулого сезону Малік Тіав відіграв за Мілан 31 матч, забив один гол та віддав одну результативну передачу.