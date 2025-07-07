Італія

Юний форвард усе ближче до відходу з клубу.

Туринський Ювентус на цю літню трансферну кампанію запланував провести неабияку чистку стартового складу й головний тренер Ігор Тудор уже визначився з переліком виконавців, на яких не розраховуватиме в прийдешній кампанії.

Серед них — бельгійський нападник Самуель Мбангула, який пройшов чимало рівнів молодіжних команди "зебр" після свого трансферу з Андерлехта за 390 тис. євро восени 2020 року, і в минулому сезоні часто залучався до матчів основної команди.

Зрештою, 21-річний юнак провів 32 матчі, забив чотири голи та віддав п’ять гольових передач, але наприклад на Клубному чемпіонаті світу-2025 його лише додали до заявки й не більше того, що тільки підтверджує відхід незабаром.

Тим часом телефони на столі менеджерів Юве розриваються від зацікавленості щодо Мбангула — німецький Вольфсбург та Штутгарт, англійські Фулгем та Борнмут, а також італійська Болонья та французький Монако — явно не остаточне коло охочих отримати собі все ще перспективного гравця.