Італія

Німецький голкіпер може замінити Зоммера, який близький до переходу в Галатасарай.

Інтер працює над підготовкою офіційної пропозиції Барселоні щодо трансферу голкіпера Марка-Андре тер Штегена. За інформацією джерел, німець невдоволений витоками інформації про бажання каталонців розпрощатися з ним, вважаючи це ударом по своєму іміджу.

У Барселоні планують зробити ставку на молодого Жоана Гарсію, що відкриває двері для відходу досвідченого тер Штегена.

Інтер розглядає німця як заміну Яну Зоммеру, який отримав привабливу пропозицію від Галатасарая. У швейцарця залишився один рік за контрактом, і нерадзуррі не виключають, що він покине команду вже цього літа.

Минулого сезону тер Штеген пропустив близько восьми місяців через травму коліна, а місце у воротах Барси займав Войцех Щесни.

Крім Інтера, інтерес до німця також проявляє Монако, тоді як сам футболіст раніше вже відмовився від варіанту з переходом у чемпіонат Саудівської Аравії.