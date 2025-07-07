Німецький голкіпер може замінити Зоммера, який близький до переходу в Галатасарай.
Marc-André ter Stegen, getty images
07 липня 2025, 13:51
Інтер працює над підготовкою офіційної пропозиції Барселоні щодо трансферу голкіпера Марка-Андре тер Штегена. За інформацією джерел, німець невдоволений витоками інформації про бажання каталонців розпрощатися з ним, вважаючи це ударом по своєму іміджу.
У Барселоні планують зробити ставку на молодого Жоана Гарсію, що відкриває двері для відходу досвідченого тер Штегена.
Інтер розглядає німця як заміну Яну Зоммеру, який отримав привабливу пропозицію від Галатасарая. У швейцарця залишився один рік за контрактом, і нерадзуррі не виключають, що він покине команду вже цього літа.
Минулого сезону тер Штеген пропустив близько восьми місяців через травму коліна, а місце у воротах Барси займав Войцех Щесни.
Крім Інтера, інтерес до німця також проявляє Монако, тоді як сам футболіст раніше вже відмовився від варіанту з переходом у чемпіонат Саудівської Аравії.