Півзахисник може повернутися до Туреччини після кількох сезонів у Серії А.
Хакан Чалханоглу, getty images
07 липня 2025, 11:38
Галатасарай надіслав Інтеру офіційну пропозицію щодо трансферу центрального хавбека Хакана Чалханоглу. За інформацією Football Italia, турецький клуб прагне повернути свого співвітчизника на батьківщину.
Сам гравець не впевнений у своєму майбутньому в Мілані. Минулого року він був близький до переходу в Баварію, однак тоді сторони вирішили не завершувати угоду.
Очікується, що найближчими тижнями Чалханоглу ухвалить остаточне рішення щодо наступного етапу своєї кар'єри.
Минулого сезону Чалханоглу провів 47 матчів, у яких забив 11 голів та віддав вісім гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Інтер оголосив про підписання нападника Парми.