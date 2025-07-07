Туреччина

Півзахисник може повернутися до Туреччини після кількох сезонів у Серії А.

Галатасарай надіслав Інтеру офіційну пропозицію щодо трансферу центрального хавбека Хакана Чалханоглу. За інформацією Football Italia, турецький клуб прагне повернути свого співвітчизника на батьківщину.

Сам гравець не впевнений у своєму майбутньому в Мілані. Минулого року він був близький до переходу в Баварію, однак тоді сторони вирішили не завершувати угоду.

Очікується, що найближчими тижнями Чалханоглу ухвалить остаточне рішення щодо наступного етапу своєї кар'єри.

Минулого сезону Чалханоглу провів 47 матчів, у яких забив 11 голів та віддав вісім гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Інтер оголосив про підписання нападника Парми.