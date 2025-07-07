Італія

Новачок Мілана не забув колишніх тренерів Торіно.

Новачок Мілана Самуеле Річчі поділився емоціями після підписання контракту з "россонері". Його слова наводить Milanreports.com.

"Мене переповнюють емоції. Повинен сказати, що я ніколи так не переживав, як в останні кілька днів. Зрозуміло, це честь — всі ми знаємо, що таке Мілан. Очікування також високі: це важливий сезон, і я зроблю все можливе, щоб виправдати надану мені довіру.

Так, я думаю, це вдалий час для переходу. Я провів кілька років в Емполі, у Серії Б, потім перейшов у Торіно, де отримав можливість сильно прогресувати.

Юрич і Ванолі дуже допомогли мені, я повинен подякувати їм за те, що опинився тут, а також усім, хто супроводжував мене протягом моєї кар'єри.

Мені ще багато чого потрібно поліпшити, але я вважаю, що Мілан — підходяще для цього місце: ти змагаєшся з найсильнішими гравцями, частина з них є кращими у світі, і це можливість подорослішати і стати сильнішим.

Позиція опорника в схемі з трьома півзахисниками, ця роль мені підходить найбільше, але з роками я навчився грати і на інших позиціях. Я починав як медзала в Серії Б, потім з Юричем я перемістився в півзахист із двох гравців, де від тебе вимагається більше і ти повинен все робити ідеально. Потім я повернувся до гри на позиції опорного півзахисника перед лінією захисту. Ця позиція мені подобається найбільше", — заявив Річчі.

Раніше повідомлялося, що Мілан наблизився до трансферу Яшарі.