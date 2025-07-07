Італія

Швейцарський півзахисник прагне перейти до Серії А, клуб не включив його до складу на спаринг.

Ардон Яшарі може вже найближчим часом стати гравцем Мілана. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, бельгійський Брюгге отримав від італійського клубу офіційну пропозицію в розмірі 33 мільйони євро плюс ще п'ять мільйонів у вигляді бонусів.

22-річного швейцарського хавбека не включили до складу на товариський матч проти Рейнджерса, що лише посилило чутки про його можливий трансфер. Очікується, що Брюгге дасть відповідь на пропозицію "россонері" вже найближчими днями.

За повідомленнями джерел, сам Яшарі позитивно ставиться до переїзду в Мілан і зацікавлений у зміні чемпіонату.

Раніше повідомлялося, що Ардон Яшарі з дитинства вболівальник “россонері” та мріє грати за цей клуб.